Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
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Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı

Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da bir mahallenin gençleri tarafından oluşturulan gönüllü grubu, Ramazan ayı dolayısıyla imece usulü yaptığı çalışma ile 700 aileye gıda ve nakdi destek sağlayarak örnek oldu.

Elazığ'da bir mahallenin gençleri tarafından oluşturulan gönüllü grubu, Ramazan ayı dolayısıyla imece usulü yaptığı çalışma ile 700 aileye gıda ve nakdi destek sağlayarak örnek oldu.

24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrası mahallenin gençlerinden oluşan Rızaiye Gönül Elçileri Topluluğu kurularak imece usulü çalışmalara başladı. Mahalle büyüklerinin destekleriyle bugüne kadar bir çok yardım çalışması yapan topluluk bünyesindeki gençler, Ramazan ayında da örnek oldu. Bu kapsamda gönüllü gençler, daha önceden tespit ettikleri yaklaşık 700 ihtiyaç sahibi aile için devreye girip topladığı gıda ve zekat yardımlarını ulaştırdı. Çalışmasını kısıtlama da da sürdüren gençler, Ramazan ayı boyunca ulaşacakları aile sayısını bine çıkarmayı düşündüklerini aktardı.

Ramazan ayında yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Gönül Elçileri Topluluk Temsilcisi Başkanı Musab Tanyıldızı, "2021 Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak desteğinde bulunuyoruz. Bugün de oluşumuzun çıkış yeri olan Rızaiye mahallesinde muhtarlığımızla birlikte belirlediğimiz yaklaşık 150 aileye erzak dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç olan ne varsa ona göre dağıtımlarımız devam etti. Gerek mahalledeki imamlarımız gerek muhtarlarımızla gerekse esnaflarımızla oluşturduğumuz bu dayanışmayla 700'den fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Son 10 güne giriyoruz ve hedefimiz 300 aileye daha ulaşabilmek. Ramazan ayı boyunca ise toplamda bin aileye ulaşarak, bize teslim edilmiş olan zekat, fitre ve erzak gibi emanetleri ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi kurallarına dikkat ederek ve halkımızı yormayarak bazen evlerine giderek bazen toplu dağıtımlarda çağırarak dağıtımlarımızı yapıyoruz" dedi.

24 Ocak Elazığ depreminden sonra oluşan toplulukla tanıştığını anımsatan mahalledeki Tahtalı Camii Müezzin Kayımı Zülfü Kaya, "Gençlerimiz depremde mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştılar. Gecelerini gündüzlerine katarak onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Gençlerimizin yardımlarını gördük, takdir ettik ve onlarla beraber çalıştık. İşin özü, sıkıntıyı onlar çekiyor biz ise sadece köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı
Mahallenin gönüllüleri, imece usulü 700 aileye destek ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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