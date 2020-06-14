Mahalleliyi tedirgin eden göçük! Göçükte mağara ortaya çıktı, boş evin duvarı yıkıldı
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Mahalleliyi tedirgin eden göçük! Göçükte mağara ortaya çıktı, boş evin duvarı yıkıldı

Kayseri'de 2 katlı bir müstakil evde çökme meydana geldi. Sesi duyarak kendilerini dışarı atan mahalleliler, 2 metre büyüklüğünde bir mağaranın göçükle beraber ortaya çıktı.

14.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:14

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen göçükte boş bir müstakil evin duvarı çökerken, göçükle beraber yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki mağara ortaya çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞIRDI

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayabaşı 1. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kullanılmayan 2 katlı bir müstakil evde göçük meydana geldi. Sesi duyarak kendilerini dışarı atan mahalle sakinleri, yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir mağaranın göçükle beraber ortaya çıktığını gördü. Büyük tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

EVİN ALTINDA ÇUKUR OLUŞTU

Öte yandan, meydana gelen göçükte kullanılmayan 2 katlı müstakil evin de duvarı çöktü. Ayrıca, evin altında da çukur oluştu. Göçük anında evin çevresinde kimsenin olmaması da faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinden Rasim Durdu, "Evde otururken birdenbire gürültü oldu. Çocuk dışarı çıktığında 'Baba evin arkası uçmuş' dedi. Eve baktık karşı ev de uçmuş. Geldik ki her yer uçmuş. Belediyenin burada önlem almasını istiyoruz" dedi.

Mahalleliyi tedirgin eden göçük! Göçükte mağara ortaya çıktı, boş evin duvarı yıkıldı

Kaynak: İHA

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