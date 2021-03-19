Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı
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Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı

19.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:33
Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde su taşkınlarına geçit vermemek adına yürüttüğü menfez inşaatı çalışmalarını tamamlayarak mahalleliye rahat nefes aldırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde su taşkınlarına geçit vermemek adına yürüttüğü menfez inşaatı çalışmalarını tamamlayarak mahalleliye rahat nefes aldırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü menfez inşaatı çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçebilmek adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde titizlikle yürütülen menfez inşaatı çalışmaları tamamlanarak mahalleliye rahat nefes aldırıldı.

Muhtardan hizmet teşekkürü

Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Yahya Yüksel, mahallerinde yürütülen menfez inşaatı çalışmalarının tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Mahallemizdeki çalışmadan çok memnunuz. Menfez imalatından önce mahalleli olarak yoldan geçemiyorduk. MASKİ ekiplerimizin özverili çalışmaları ile menfez inşaatımız tamamlandı. Artık mahalleli rahat bir şekilde geçiş yapabiliyor. Hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı
Mahalleliyi rahatlatan çalışma tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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