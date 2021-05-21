Mahallelinin tepkisi, trafoyu durdurdu

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki yeşil alana yapılması planlanan 24.5 metre yüksekliğindeki trafo inşaatı, mahallelinin tepkisi sonrası durduruldu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki yeşil alana yapılması planlanan 24.5 metre yüksekliğindeki trafo inşaatı, mahallelinin tepkisi sonrası durduruldu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), bölgenin enerji ihtiyacına yönelik Adalet Mahallesi 1593/3 Sokak'taki boş alanda, 24,5 metre yüksekliğinde trafo kompleksi kurmak için çalışma başlattı. 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan Barış, Cumhuriyet ve Adalet Siteleri yanında, AFAD'ın depremzedeler için çadır oluşturduğu alanda kurulmak istenen komplekse tepki gösterenler, inşaatın durdurulması için de resmi kurumlara başvuruda bulundu.

Halkın tepkisi üzerine TEİAŞ 3'üncü Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin bir araya geldi.TEİAŞ 3'üncü Bölge Müdürlüğü trafo kompleksi inşaatının durdurulduğunu açıkladı. TEİAŞ trafonun taşınması konusunun ileriki bir zamanda netleşeceği bilgisini paylaştı.Adalet Mahallesi sakinleri, inşaatın durdurulması kararını memnuniyetle karşıladı. Bölgedeki Pamir sitesinde oturan Serhat Ergin (59), tepkilerinin cevap bulmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Ergin, "İnşaatın durmuş olması bizi çok mutlu etti. Bu konuda bize destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Trafoyu burada istemiyoruz" diye konuştu.Özlem Asarkaya (44) da, "İnşaatın durması çok güzel. Biz buradaki trafonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir alana, Bornova'ya taşınacağını duyduk. Ancak taşınma kararının İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden onaylanması gerekiyormuş" dedi.

Muhittin Alpaslan (61) "Umarım bu konu bir an önce çözülür ve biz de rahat bir nefes alırız" görüşünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar