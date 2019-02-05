Mahallelinin "Askeri Yasak Bölge" Kaldırılsın Talebi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde, 12 Eylül darbesinin ardından askeri yasak bölge ilan edilen Sultaniye Mahallesi Büyükkaraağaç sokak sakinleri artık bu durumdan kurtulmaya çalışıyor.

Oturdukları sokağın Kenan Evren döneminden kalma askeri yasak bölge oluşuna tepki gösteren mahalleli, basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Ellerinde dövizlerle mahalledeki "Yasak bölge girilmez" yazılı tabelasının önünde toplananan vatandaşlar adına konuşan Sultaniye Mahallesi Muhtarı Rahim Yıldırım, 62 hane bulunan Büyükkaraağaç Sokak'ta 1983'te ikinci derece askeri bölge ilan edildiğini hatırlattı.

Yıldırım, Meclis Araştırma Komisyonunun mahallelerine gelerek inceleme yaptığını belirterek, sonucun lehlerine çıktığını ancak daha sonra sokağın birinci derece askeri bölgeye dönüştürüldüğünü anlattı.

Bu yüzden sokakta çivi çakamadıklarını, yeni ev yapamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade eden Yıldırım, "Bir evde üç aile yaşıyoruz. Asker ev yaptırmıyor. Hizmet alamıyoruz. 1988'de rahmetli Özal döneminde elektriklerimiz geldi. Bu dönemden beri hiçbir şekilde bakım yapamadık. Trafomuz yetersiz." dedi.

Mahallede yaşayan 67 yaşındaki Ergün Akgün ise 1982'de Kenan Evren yasaklarının mağduru olduklarını ve bu durumdan kurtulmak istediklerini söyledi.

Darbe yasasından sonra köylerinin de içinde bulunduğu 3 bin 639 hektar alanın yasak saha ilan edildiğini belirten Akgün, "Denize sıfır oturuyoruz ama balık avlamak yasak. Denize çıkmak, girmek, piknik yapmak yasak." diye konuştu.

Marmaris'e gitmek için 1979'dan beri dört kapıdan geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden Akgün, "Bize verdikleri kimlik kartlarıyla dört kapıdan kontrol edilerek geçiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi Nurseven Yıldırım da mahallede telefonun çekmediği, internet olmadığı için ders çalışamadığını dile getirdi.

93 yaşındaki Ali Rıza Akgün de annesi ve babasının mezarlarını göstererek, "Burada doğduk, büyüdük. Atalarımızı buraya gömdük." dedi.

Kaynak: AA