"Mahallede Temizlik Var" kaldığı yerden devam

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 Çevre Yılı kapsamında Başkan Gerenli öncülüğünde başlattığı "Mahallede Temizlik Var" etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor.

Etkinlik 18 Ağustos Çarşamba günü Yılmaz, Yıldırım ve Dere Mahallesi sakinlerinin katılımıyla Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşecek. Bir sonraki etkinlik ise 19 Ağustos Perşembe günü Gündoğu ve Özerler Mahalleleri'nde olacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin çevre farkındalığını artırmak amacıyla mahallelerde hem vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinlediği hem de sokaklarda vatandaşlarla birlikte temizlik etkinliği düzenlediği "Mahallede Temizlik Var" etkinliği kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre sonradan yeniden başlayacak ilk etkinlik 18 Ağustos Çarşamba günü Yılmaz, Yıldırım ve Dere Mahallesi sakinlerinin katılımıyla Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Vatandaşların sorunları dinleniyor

Geniş katılımla gerçekleşen etkinliklerde sadece temizlik faaliyetiyle sınırlı kalınmıyor. Etkinlikler öncesi daire müdürleriyle birlikte vatandaşla bir araya gelen Başkan Gerenli, vatandaşın sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyip not alıyor. Not alınan konular için en kısa süre içerisinde harekete geçiliyor.

Sırada Gündoğu ve Özerler Mahallesi'nde

Mahallede Temizlik Var etkinliklerinin bir sonraki durağı ise Gündoğu ile Özerler Mahalleleri olacak. Bu etkinlik 19 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de Işık Sokak'ta düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler