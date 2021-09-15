Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle Devam Ediyoruz. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle Devam Ediyoruz.

Habermetre - Haberler | Toplum
Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle Devam Ediyoruz.

Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle devam ediyoruz.

Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle devam ediyoruz. Kavaklıdere Mahallemizde yakın zamanda faaliyete geçecek olan belediyemize ait çay bahçesindeki çalışmaları; Tepeköy Mahallemizdeki stadyumda yapacak olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyerek hemşehrilerimizle selamlaştık.

Kavaklıdere Mahalle ziyaretimizde Meclis Üyelerimiz Metin Yaşar ve Emir Engin; Tepeköy Mahalle ziyaretimizde Alaşehir Belediyespor Başkanımız Tahsin Can, Tepeköy Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Uysal ve muhtarımız Abdurrahman Malçok bizlere eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle Devam Ediyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:57:35. #1.12#