Mahalle sakinleri nöbetçi doktor istiyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka ve çevre mahallelerinde yaşayan yaklaşık 7 bin mahalle sakini, mesai saatlerinden sonra sağlık hizmetlerinden yararlanmak için nöbetçi doktor talep ediyor.

Vatandaşlar, saat 17.00'dan sonra doktor bulmak için ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyor. İlçenin yaklaşık yarı nüfusunu oluşturan, 19 mahallede yaşayan vatandaşlar, muayene ve çeşitli durumlar için mesai saatlerinden sonra ulaşabilecekleri nöbetçi doktor talep ediyor. Nöbetçi doktor verilmesi durumunda, ilçede bulunan mevcut sağlık yükünün de azalacağını belirten Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca, yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini ifade ediyor.

"Yaklaşık 7 bin vatandaş nöbetçi doktor bekliyor"

Sağlık ocağında mesai saatlerinin dışında doktor bulunmadığını söyleyen Fayık Büyükkaraca, akşam saatlerinde doktora ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Vatandaşların nöbetçi doktor isteğini vurgulayan Büyükkaraca, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Seyitgazi'nin 51 mahallesinin 19'u, bu bölgede yer alıyor. Kırka'da sağlık ocağı var fakat saat 5'e kadar doktor bulunuyor. 5'den sonra sağlık hizmeti bulunmuyor. Bu durum da bizim için büyük bir sorun oluşturuyor. Vatandaşlar saat 5'den sonra sağlık hizmeti için Seyitgazi'ye gitmek zorunda kalıyor. İlçe merkezinde hastane yok ve bu yüzdende yapılan farklı bir şey yok. 112 hizmeti var, fakat onların da görevi belli. Acil vaka veya olaylara bakıyorlar. 3 saatlik pansuman ve iğne nöbeti aldık, ama o da doktorsuz yapılıyor. Buraya bir nöbetçi doktor takviyesi istiyoruz. Seyitgazi'nin toplam nüfusu 13 bin ve bu hizmetten faydalanmayı bekleyen nüfus sayısı yaklaşık 7 bin kadar. Yani böyle bir hizmet geldiği zaman nüfusun yarısı bundan faydalanmış olacak. Ayrıca ilçedeki mevcut doktor yükünü azaltmış olacağız. Fabrikanın hareketli olmasından dolayı Eskişehir'in her bölgesinden buraya servis geliyor. Gelen bir kişi hasta olduğu zaman diğerleriyle temaslı olarak sıkıntı oluyor. Bu durum şu anda Kırka'nın en önemli sorunu bu, eğer çözüm bulunursa çok minnettar oluruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı