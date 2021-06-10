Mahalle muhtarı, çocuklar için mini hayvanat bahçesi yaptı

Mahalle muhtarı, çocuklar için mini hayvanat bahçesi yaptı Çocuk parkında mini hayvanat bahçesi çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü Adıyaman'da mahalle muhtarının çocuk parkı içerisinde oluşturduğu mini hayvanat bahçesi hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürüyor.

Mahalle muhtarı, çocuklar için mini hayvanat bahçesi yaptı

Çocuk parkında mini hayvanat bahçesi çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da mahalle muhtarının çocuk parkı içerisinde oluşturduğu mini hayvanat bahçesi hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürüyor.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, korona virüs dolayısıyla uzun bir süre evlerine kapanan çocukların ve ailelerinin daha güzel zaman geçirebilmeleri için mahalle parkı içerisinde bulunan muhtarlık bürosunun bahçe kısmında hobi bahçesi ve mini hayvanat bahçesi oluşturdu. Kendi imkanlarıyla mini hayvanat bahçesi hazırlayan Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, kaz, ördek ve tavşan aldı.

Muhtar Taş'ın aldığı hayvanlar hem çocukların hem de ailelerin ilgisini çekmeye başladı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar bir süre oyun alanlarında oynadıktan sonra hem hayvanları seviyor hem de hayvanları besleyerek oldukça güzel zaman geçiriyor. Sabah saatlerinde park içerisine serbest bir şekilde bırakılan hayvanlar, havanın kararmasıyla birlikte yeniden mini hayvanat bahçesine konuluyor. Hayvanların park alanına getirilmesiyle birlikte oldukça keyifli zaman geçirdiklerini vurgulayan çocuklar Muhtar Taş'a teşekkür etti.

"Çocuklar evde çok sıkılınca böyle bir şey yapmak istedik"

Amaçlarının park alanında bir aile ortamı oluşturmak ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu dile getiren Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, "Bu pandemi sürecinden dolayı çocuklar evde çok sıkıldı. Ördek aldık, kaz aldık, tavşan aldık, dolayısıyla çocuklarımızın ilgisini çekebilecek hayvanları getirdik. Onlarla birlikte hayvanların beslenmesini sağlıyoruz, onlarla birlikte zaman geçiriyoruz. Çocuklarımızın bu pandemi sürecinde psikolojileri bozulmuştu. Bizler de onların stres atması ve enerjilerinin artması için, onların hayvanlara olan sevgilerini geliştirmek için bunu yaptık. Hayvanları sevsinler, insanlar kaynaşsınlar diye bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık Turgut Reis Mahallesi olarak. Dolayısıyla güzel bir ortam oluşturuyoruz. Amacımız çocuklarımızın aileleriyle birlikte güzel bir kaynaşma sağlamak" dedi.

Parka gelerek hayvanları seven Semra Gürbüz ise konuşmasında, "Çok güzel, hayvanları çok seviyorum. Burası çok güzel bir yer. Şimdi tavşanı seviyorum, çok güzel. Muhtar abimiz hayvanları getirdiği için herkes çok mutlu, tüm çocuklar hayvanları sever" şeklinde konuştu.

Daha sonra parka gelen çocuklardan Ömer Faruk Atıcı ise konuşmasında, "Eğleniyoruz, daha önceden de güzeldi ama bu kadar değildi yani. Muhtarımız geldiğinden beri güzel yani" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir