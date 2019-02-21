Mahalle Halkı İstedi Başkan Şirin Yerine Getirdi

Geçen hafta içerisinde gerçekleştirdiği Selvilitepe Mahallesi ziyaretinde hemşehrileriyle bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, mahalle sakinlerine verdiği bir sözü daha yerine getirdi.

Şehrin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarına sürdüren Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesinde Armağan Sokak, Kudret Sokak ve Orkide Sokak üzerinde 5 bin metrekarelik alanı kapsayacak yenileme çalışmasına başladı. Olumsuz hava koşullarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmalarına ivedilikle devam edildiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Geçen hafta içerisinde Selvilitepe Mahallesine yeni kazandırdığımız yaşam alanını inceleyerek vatandaşlarımız ile bir araya gelme imkanı bulmuştuk. Burada çalışmalarımızın devam ettiğini vatandaşlarımıza ileterek Armağan Sokak, Kudret Sokak ve Orkide Sokak üzerinde en kısa sürede yenileme çalışmalarına başlama sözü vermiştim. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede bir çalışma başlatarak yollarda kaldırma çalışmalarına başladı. Çok kısa süre içerisinde 3 sokağımızı sil baştan yenileyerek kullanıma açacağız. Vatandaşlarımıza ve mahallemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA