"Mahalle bizim, ev kira" dediler sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnediler "Mahalle bizim, ev kira" dediler sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnediler Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 gence para cezası Ankara'da yaşları 20'den küçük 3 genç, sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnedi.

"Mahalle bizim, ev kira" dediler sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnediler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 gence para cezası

ANKARA - Ankara'da yaşları 20'den küçük 3 genç, sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnedi. Kontrol noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 3 genç, uzun kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan gençlerin vurdum duymaz halleri ise trajikomik görüntüler ortaya çıkardı.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyerek dışarı çıkan Olcay Çakır ve F.U. ehliyetsiz olarak otomobil kiraladı. Olcay Çakır idaresindeki kiraladıkları 06 GY 062 plakalı otomobille Ankara'nın Altındağ ilçesinde gezmeye başlayan yaşları 20'nin altındaki 3 genç, polis kontrol noktasındaki ekiplerin, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

"Kovalamaca sonrasında 20 yaşından küçük oldukları tespit edildi"

Polis kontrol noktasında durmayarak kaçmaya başlayan 3 gencin içinde bulunduğu otomobili takibe alan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ caddesi üzerinde otomobilin önünü ve arkasını keserek kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik kontrolleri yapılan 3 gencin de 20 yaşının altında olduğu ve ehliyetsiz olarak otomobil kiraladıkları tespit edildi.

"Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnemek ve ehliyetsiz araba kullanmaktan idari para cezası uygulandı"

Kısıtlamayı çiğneyerek sokağa çıkan 3 gence "sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnemekten" kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilirken, ayrıca sürücü Olcay Çakır'a ehliyetsiz araba kullanmaktan 2 bin 473 lira ve otomobili kiraladıkları araba sahibine de "ehliyeti olmayan birisine araba vermekten" 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

"Mahalle bizim ev kira"

Öte yandan, basın mensuplarının kendilerine sokağa çıkma kısıtlamasına neden uymadıklarını sormaları üzerine gençler hep bir ağızdan, "Mahalle bizim abi ev kira" cevabını verdiler. Yakalanan gençlerin trajikomik görüntüleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA