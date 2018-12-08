Magesder Esnafından Davul Zurnalı Hayırlı Olsun Ziyareti

Mahallebaşı ve Gülahmet Esnaf ve Sanatkarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAGESDER) Başkanı Abdurrahman Oğuz ve 200 esnaf üyesiyle birlikte AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Davul zurna eşliğinde Mahallebaşı semtinden otobüslerle hareket esnaf, Büyükşehir Belediyesi'ne tezahürat ve sloganlar eşliğinde geldi. Mahallebaşı esnafını Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ağırlayan Başkan Sekmen, "Sizlerin destek ve duasıyla inşallah kalkınma seferberliğimiz kat ve be kat artarak devam edecek" dedi.

MAGESDER Başkanı Oğuz da, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Erzurum'u şaha kaldıran Başkanımız Mehmet Sekmen'in ikinci dönem için aday gösterilmesi şehrimizde büyük bir coşkuyla karşılandı. Esnafımızın Sayın Başkanımıza olan teveccühü çok yüksek. Bizler de Mahallebaşı ve Gülahmet esnafı olarak otobüslerle davul ve zurna eşliğinde halaylar çekerek bu memnuniyeti, bu sevgi selini ve bu coşkuyu Başkanımıza göstermek istedik. Erzurum inşallah Mehmet Sekmen Başkanımızla birlikte ikinci dönemde de Türkiye'nin en gelişmiş metropol kentlerinden biri olacak. Değişim ve dönüşümün öncüsü Başkanımız Mehmet Sekmen şehrimizin çehresini değiştirmiş ve bu kentin maküs talihini yenmiştir. Allah kendisinden razı olsun." - ERZURUM