Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrikalı Umu'nun yarıştığı günde Zuhal Topal, Afrika'ya özgü kıyafetle yayına geldi. Zuhal Topal'ın o hali sosyal medyada beğeni topladı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Afrika rüzgarları esti. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.

AFRİKA KIYAFETLERİ GİYDİLER

Umu, yarışmacılara ve Zuhal Topal'a kendi yöresine ait yemekleri yaptı ve yöresel kıyafet giydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zuhal Topal ile yarışmacılar da Umu'yu yalnız bırakmayarak programa Afrika'ya özgü kıyafetlerle geldiler. Afrika danslarıyla ve kıyafetleriyle renk katılan program sosyal medyada gündem oldu.