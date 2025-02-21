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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

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TV8'in popüler programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de sıra dışı bir gün yaşandı. Programa katılan Afrikalı yarışmacı Umu'nun gününde Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar, Afrika'ya özgü kıyafetler giydi. Yöresel kıyafetler giyen Topal ve yarışmacılar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrikalı Umu'nun yarıştığı günde Zuhal Topal, Afrika'ya özgü kıyafetle yayına geldi. Zuhal Topal'ın o hali sosyal medyada beğeni topladı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Afrika rüzgarları esti. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.

AFRİKA KIYAFETLERİ GİYDİLER

Umu, yarışmacılara ve Zuhal Topal'a kendi yöresine ait yemekleri yaptı ve yöresel kıyafet giydi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zuhal Topal ile yarışmacılar da Umu'yu yalnız bırakmayarak programa Afrika'ya özgü kıyafetlerle geldiler. Afrika danslarıyla ve kıyafetleriyle renk katılan program sosyal medyada gündem oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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