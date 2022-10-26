Ziynet Sali Ayrılık İddialarına Cevap Verdi

Number1 Türk FM'de yayınlanan Number1 Star programının bu haftaki konuğu şarkıcı Ziynet Sali oldu. DJ Kadir Çetin'in sunuculuğunu yaptığı programda Sali, çok özel itiraflarda bulundu.

Ayrılık iddialara gülerek yanıt veren Ziynet Sali, 4 yıldır birlikte çalıştığı eşini yere göğe sığdıramadı. Sali, "Erkan çok güçlü bir müzisyen, sırtımı ona dayıyorum. Enerjisi çok yüksek beni ve orkestramı çok yükseltiyor." dedi.

"BENİM GECE HAYATIM OLMADI"

Kadir Çetin'in 'Gece hayatın var mı?' sorusuna yanıt veren şarkıcı "Ben sosyal bir insanım ama gece hayatım olmadı. Sürekli partileyen bir tip değilim." İfadelerini kullandı.

"2 BUÇUK AY TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SAHNEYE ÇIKTIM"

Bir sahne anısını anlatan Sali, " İlk kez yılbaşında sahneye çıktığımda kırık şişler yüzünden sol ayak parmağım ve tendonlarım kesildi. 2- 2 buçuk ay sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktım." dedi.Türkiye'de iki kadının düet yapmamasından yakınan Sali, "Ebru Güneş ve Funda Arar ile düet yapmak isterim, hem sesimizi rengi aynı hem de dostluğumuz baki." açıklamasını yaptı.

ANNESİ SÜRPRİZ YAPTI

Ziynet Sali'nin annesi Sali'yi yayın sırasında telefon ile görüntülü olarak arayarak sürpriz yaptı.Kızının çok temiz kalpli olduğunu ama bazen nazlı bazen de çok inatçı olduğunu söyledi.

DJ Kadir Çetin'in hazırlayıp sunduğu Number1 Star programı bu akşam saat 22.00'de Number1 Türk ekranlarında…