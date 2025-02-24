Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü çocukları Yasmin'e kavuştu. Demirel çiftinin kızlarına verdikleri isim dikkat çekti.

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü bebeklerine kavuştu.

İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Volkan Demirel'in sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle kucaklarına aldıklarını duyurduğu üçüncü çocuklarına verdikleri isim ise dikkat çekti. Çift, yeni doğan bebeklerine "Yasmin" adını verdi.

YADE VE YEDA ZİYARETE GİTTİ

Yade Demirel ile Yeda Demirel ise yeni doğan kız kardeşleri Yasemin'i görmek için hastaneye gidince Volkan Demirel üç kızını dua emojisiyle paylaştı.