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Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor

Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor
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Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, meslektaşı Simge'nin sahne kıyafetlerini eleştirdi. Mansur, ''Simge seksi olmaya zorluyor ancak başarılı olamıyor. Açık giyinmesi basit duruyor. Seksilik, her yerini açmak değildir'' dedi. Mansur, 'en seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık'ı da değerlendirdi: Güzel ve hoş bir hanım ama ona seksi denmesi mümkün değil

İddialı sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Simge'ye meslektaşı Zeynep Mansur'dan çok sert eleştiriler geldi. Ünlü şarkıcı, ''Simge seksi olmaya zorluyor ama olmuyor. O kadar açık giymesi basit duruyor. Seksilik Simge'nin yaptığı gibi her yerini açmak değildir'' dedi.

Sosyal medyada yapılan bir ankette 'en seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık ile ilgili de konuşan Zeynep Mansur, ''Güzel ve hoş bir hanım ama ona seksi denmesi mümkün değil. '' dedi.

'GÜLŞEN'İN ÇİZGİSİ VAR'

TV8 mikrofonlarına konuşan ünlü şarkıcı, meslektaşlarının sahne kıyafetleri hakkında açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Seksilik bir insanda vardır ya da yoktur. Mesela Gülşen'in bir çizgisi var. Fiziği müsait. Kasları var ve giydikleri ucuz durmuyor. O da açık giyiniyor ama çok klas duruyor. Çünkü bir aurası var. Seksi diyebileceğimiz isimler Hadise ve tabii ki ben. Bu yakıştırmayı bana siz yaptınız. Ama uzun yıllardır bu sıfatı elinde tutan Ayşegül Aldinç'tir.''

Zeynep Mansur'un açıklamalarına Simge ve Zeynep Bastık cephesinden nasıl bir yanıt gelecek merak konusu.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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