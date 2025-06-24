Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
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Yaz sezonunu Ege kıyılarında çıktığı mavi turla karşılayan Zeynep Bastık, hem sakinliğin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Teknedeki tatilinden paylaştığı cesur bikinili kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, yaz sezonunu deniz ve güneşin tadını çıkararak açtı. 31 yaşındaki şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan Bastık, Ege koylarında çıktığı mavi tur tatilinden paylaştığı bikinili kareyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sanat dünyasında yaptığı projeler, sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bastık, bu kez düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla dikkat çekti. Tatil sırasında çekilen karelerde doğallığı ve estetik duruşuyla öne çıkan ünlü isim, yaz enerjisini takipçilerine adeta yansıttı.

Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı

Tatil için sakinliği ve doğayı tercih eden Bastık, hem denizin hem de güneşin tadını doyasıya çıkarırken yaptığı cesur paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Her halin ayrı güzel", "Yaz seninle güzel başlıyor" ve "Estetik, zarafet ve doğallık bir arada" gibi yorumlarla Bastık'a övgüler yağdırdı.

Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi hit şarkılarıyla müzik piyasasında kendisine güçlü bir yer edinen Zeynep Bastık, geçtiğimiz dönemde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim, geçtiğimiz yıl "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilmesinin ardından bu yıl da 2025 "Kayısı Güzeli" unvanını alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Cok mühim bir haber:-)) Baska geri zekali muhabir yokmu?

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