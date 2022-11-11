Zeynep Bastık'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranı aldığı cevapla şaşkına döndü

Bir alışveriş merkezinde Zeynep Bastık'la karşılaşan bir kadın, fotoğraf çektirmek isteyince kendisini kovduğunu iddia etti. Yaşadıklarını bir video yayınlayarak anlatan genç kadın, "Benimle kaba şekilde konuştu, yardım ettiğimde de teşekkür etmedi" dedi.

İstanbul'da gittiği bir alışveriş merkezinde şarkıcı Zeynep Bastık'la karşılaşan bir kadın, fotorğaf çektirme isteğinin geri çevrildiğini ve ünlü ismin kendisine kötü davrandığını iddia etti.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Zeynep Bastık'la yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki 'şu an müsait değilim, alışveriş yapıyorum.' Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi" dedi.

"KENDİSİNE YARDIM ETTİM, TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ"

Bastık'a yardım ettiğini ancak kendisine verdiği tepkiye çok şaşırdığını anlatan kadın, "Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bir kal geldi bana, sonra gitti bir anda" ifadelerini kullandı.

Genç kadının videosu kısa sürede sosyal medyada viral olurken Zeynep Bastık'tan henüz bir açıklama gelmedi.