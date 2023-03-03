Zeynep Bastık, klibinden dolayı para cezasına çarptırıldı

Omurga kemiğini kırdığı için haftalarca sahneye çıkamayan şarkıcı Zeynep Bastık'a klibinde alkollü içecek yaptığı gerekçesiyle 155 bin TL para cezası verildi. Bastık'ın 10 milyon izlenen klibi de yayından kaldırıldı.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın 16 Eylül 2022'de YouTube kanalında yayınladığı videosu başına iş açtı.

HEM CEZA ALDI HEM KLİBİ KALDIRILDI

Klibinde alkollü içecek reklamı yapan Zeynep Bastık'a 155 bin 712 TL ceza verildi. Şarkıcının 10 milyon izlenmeye ulaşan klibi ise yayından kaldırıldı. Zeynep Bastık konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

"KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRİYORUM, MENTALİMİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaşadığı günleri anlattı. Zor günler geçirdiğini söyleyen Bastık, şu ifadeleri kullandı: "'Yüzünü görelim, seni özledik' diyorsunuz. Ben de sizi çok özledim. Ama geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çektim, çekiyorum. Ama unutmuyoruz, unutmayacağız. Sadece yollar arıyoruz iyileşmek için. Hepimizin kalbi paramparça, zihni bulanık biliyorum. Birbirimizi sarıp, sarmalamaya ihtiyacımız var en çok da bunu biliyorum. Sevgiye ihtiyacımız var. Ben de kendimce buna hazırlanıyorum. Bir yere gitmedim, buralardayım. Biraz kabuğuma çekildim sadece. En kısa zamanda güzelliklerle sarılacağız birbirimize."