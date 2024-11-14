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Zeynep Bastık "en seksi Türk kadını" seçildi, sosyal medya ikiye bölündü

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yapılan bir ankette "en seksi Türk kadını" ünvanını aldı. Bastık'ın ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada yapılan bir anket adeta ortalığı karıştırdı. Ankette Zeynep Bastık, "en seksi Türk kadını" seçildi. Bastık'ın seçilmesi sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

Ünlü ismin aldığı ünvanı hak ettiği yorumlarının yanı sıra, karşıt görüşte olanlar da aksi yönde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar "Çok güzel kadın", "Bence ünvanı hak etmiş" derken, bazı kullanıcılar ise "Jüri neye göre seçti?", "Güzel mi görmedik?" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

öteki tarafta çok işine yarayacağı kesin, cehenneme tek yönlü gidiş biletini almış. bir insan hata yapar sonra tövbe eder kurtulur ama bunlar başkalarına kötü örnek oldukları için günahları milyonla çarpılıyor,

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıMutlu Cakmak:

Ne haya vara ne edep çırılçıplak bedeni! Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni; Desenize hayvanlar bizden daha medeni! Mehmed Akif Ersoy.

Yorum Beğen206
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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

bumu seksi a.g

Yorum Beğen184
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Haber Yorumlarısirius-A null:

seksilik bile bu ulkede zulme maruz kaldı...

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

surata bak fare daha sevimli

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Haber YorumlarıIsmail Ismail:

Metin Şentürk bile daha güzelini bulur. Son dönemde verilen ödüllerin tamamı zihniyete göre. Başarı falan hikaye. Keriman Halis yaklaşımı yüzyıl geçmesine rağmen devam ediyor.

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Haber YorumlarıYorgun 10.51:

Cehennemde daha güzelleri var

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

sahneye zıçtı ve rahatladı

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

bunu en seksi

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Haber YorumlarıEdi 67:

Türkiye'nin en O..... su

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