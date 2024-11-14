Zeynep Bastık "en seksi Türk kadını" seçildi, sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyada yapılan bir anket adeta ortalığı karıştırdı. Ankette Zeynep Bastık, "en seksi Türk kadını" seçildi. Bastık'ın seçilmesi sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

Ünlü ismin aldığı ünvanı hak ettiği yorumlarının yanı sıra, karşıt görüşte olanlar da aksi yönde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar "Çok güzel kadın", "Bence ünvanı hak etmiş" derken, bazı kullanıcılar ise "Jüri neye göre seçti?", "Güzel mi görmedik?" ifadelerini kullandı.