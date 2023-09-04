Zerrin Özer... "BASİT NUMARALAR" İLE ZİRVEDE!

Türk pop müziğinin dev ismi Zerrin Özer yeni şarkısı “Basit Numaralar” ile birçok dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Shazam ve Tiktok'ta birinci sıraya yerleşen Zerrin Özer'in yeni hiti "Basit Numaralar" çok sevildi ve büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şarkıyla Tiktok'ta 100 binden fazla, Instagram'da ise 65 binden fazla video çekilip paylaşım yapıldı.

Youtube'da haftanın en çok dinlenen 6. Şarkısı, Apple Music'de 13.sırada, ITunes'de 5.sırada, Azerbaycan müzik trendlerinde 7. sırada olan şarkı YouTube'da da büyük ilgi görerek 7.5 milyon izlenmeyi geçmiş durumda ve iddialı klip de çok konuşuluyor.

Kariyerinin 48'inci yılını kutlayan usta sanatçı Zerrin Özer, yeni tarzıyla hem sevenlerinin hem de Z kuşağının beğenisini kazanmayı başardı.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan, genel koordinatörlüğünü Selim Seven'in üstlendiği "Basit Numaralar" sonrasında Zerrin Özer'den art arda yeni şarkılar da yayınlanmaya hazırlanıyor.