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Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti

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Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir.

Zafer Algöz annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir.

Zafer Algözün acı günü Ailemizin ulu çınarını kaybettik

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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