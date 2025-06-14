Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
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Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
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Zafer Algöz, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan fiyat artışlarına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Algöz, "Artık denize girmek bile lüks haline geldi" diyerek işletmecilere "Kendinize çeki düzen verin" çağrısında bulundu. "Fiyatlar abartıldı, vatandaş denizden uzaklaştı" diyen oyuncu, tatilcilerin yaşadığı ekonomik zorluğu vurguladı.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil bölgelerinde artan fiyatlara sert tepki gösterdi. Tatil beldelerindeki işletmelerin fiyat politikalarını eleştiren Algöz, işletmecilerin bir araya gelip durum değerlendirmesi yapması gerektiğini savundu.

"VATANDAŞLARA SAHİLLERE HASRET KALABİLİR"

"Tatil beldesindeki işletmecilerin, fiyat pahalılıklarıyla alakalı bir araya gelerek 'Nerede hata yaptık?' diye konuşmaları lazım," diyen oyuncu, bu gidişle yerli turistin sahillere hasret kalacağını ifade etti.

"DENİZE GİRMEK İÇİN PARA ÖDEMEM"

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna dikkat çeken Algöz, halkın denize girmek için bile ciddi ücretler ödemek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama denize girmek için para veriyoruz. Bu işte bir gariplik yok mu?" sözleriyle serzenişini dile getiren sanatçı, işletmecileri sağduyuya çağırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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