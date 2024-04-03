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Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi

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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla yıllara damga vuran başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti.

"ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDE GELEBİLMEK İÇİN SABIR DİLİYORUM"

9 Mart'ta 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü son yolculuğuna uğurlayan Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz hayata veda etti. Acı haberi duyuran Can Yılmaz, "Sevgili Zafer Algöz abimizin, 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum. Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi

ZAFER ALGÖZ: 65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU

Anne ve babasının kaybının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Güner Algöz, 9 Mart'ta Burhaniye Kocacamii'de kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnetmişti. Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmamıştı.

Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi

Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Salim:

Ne Mutlu Onlara Mekânları Cennet Olsun İnşAllah.

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