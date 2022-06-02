Z Kuşağı Bu Şarkıyı Çok Sevecek - Haberler

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Z Kuşağı Bu Şarkıyı Çok Sevecek

Snob Magazin - Magazin
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Z Kuşağı Bu Şarkıyı Çok Sevecek

Yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sonlandıran güzel şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Bir hayli heyecanlı olduğunu ifade eden Tuğba Yurt, "Burak Alkın'a ait bir şarkı ile geliyorum bu sefer ama şunu söyleyebilir ki, Z kuşağına hitap eden bir şarkı oldu. Özellikle yeni nesil çok beğenecek." dedi.

Yeni şarkısını Haziran ayı sonunda çıkarmayı planladıklarını ifade eden Tuğba Yurt, yaz aylarına damga vuracağını söyledi.

YABANCILAR DAHA MUTEVAZI VE ALÇAK GÖNÜLLÜ

Kerem Bursin'in, 'Yabancı sanatçılar daha mütevazi, kendilerini bir şey sanmıyorlar.' söylemi hatırlatılan Tuğba Yurt, "Genelleme yapmak doğru olmaz ama Kerem Bursin'e katılıyorum. Egosal davranışlar içerisinde olanların kişisel problemleri olduğunu düşünüyorum ve gereksiz buluyorum. Ben yıllarca Bursa Senfoni Orkestrasında çaldım ve birçok dünya starıyla da dönem dönem çalışma fırsatı buldum. Hiçbirisinde egoya dair bir şey yok. Çok mütevazi ve alçak gönüllü insanlar." dedi.

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