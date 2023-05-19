Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Hümeyra, Zerrin Tekindor, Ecem Çalhan, Yalçın Hafızoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi dün akşam 9. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Türk dizi tarihinin efsanesi arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapıldı.

"MATMAZEL, ADNAN BEY'İ UNUTAMAMIŞ"

Dizinin yeni bölümünde Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya, Cem'in babası Adnan Bey'den borç aldığını söyledi. Bunun üzerine yeğenlerinin 'Hangi Adnan Bey?' sorusuna cevaben 'Adnan Ziyagil' dedi. Sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sahne için "Matmazel, Adnan Bey'i unutamamış" ve "Ah Matmazel, Aşk-ı Memnu evreni sonsuzdur" yorumları yapıldı.