Yürek Çıkmazı... HALİL BİR İŞLER ÇEVİRİYOR!

Yürek Çıkmazı'nın 24.bölümünde neler olacak:

Baba evinden ayrılıp kendi ayaklarının üstünde durmaya başlayan Birsen hayatının en mutlu günlerini yaşıyordur. Ama Yılmaz onu mutsuz ve pişman etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Dündar'a çalışmaya başlayan Caner, Halil hakkında gerçekleri öğrenmek için Yılmaz'a gider, özellikle de Salkım Göreli'nin kim olduğunu öğrenmek istiyordur.

Yılmaz bilmiyordur tabii Salkım'ın kim olduğunu, ama biliyormuş gibi davranır Caner'e. Birsen'i işten kovarsan bildiklerimi anlatırım der.

Dündar, Ali Fuat'ın kızının Zeynep olduğundan emindir nerdeyse. Halil içine çekildiği tuzağın farkındadır, Dündar'a gittiğinde onu bekleyen silahlı adamlar olduğunu görür.

Halil bu meseleyi çözemezse Zeynep'in hayatı tehlikeye girecektir. Canı pahasına koruyacaktır Zeynep'i.

Yılmaz'ın akıl sağlığı günden güne bozulmaya başlar. Yalnız kalmıştır ve ihanete uğradığını düşünmektedir. Kader, planı için en uygun zaman olduğunu düşünerek harekete geçer.

Zeynep ve Halil ise Kader'in ne yapmaya çalıştığını anlamak için ortak hareket ediyordur. Bu sırada Zeynep Halil'den şüphelenmeye başlamıştır, onun bu "parayı tercih ettim" oyununun arkasında başka bir iş olduğundan emindir.

O hala tanıdığı bildiği Halil'dir. Halil her ne kadar yok öyle bir şey dese de Zeynep inanmaz artık.