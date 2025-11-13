Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performanslarıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, son aylarda ciddi bir ekonomik darboğazla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda icralık olduğunu açıklayan Keçeci, evini boşaltmak zorunda kaldığını söylemişti. Duygularına hakim olamayan oyuncu, gözyaşları içinde "Artık dayanacak gücüm kalmadı" ve "İntiharın eşiğindeyim" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti. Aynı röportajda sektördeki eski arkadaşlarına sitem eden Keçeci, "Cenazeme gelmesinler" diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından kariyerinde olumlu bir gelişme yaşayan oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna katıldığını duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmeden Keçeci bu kez bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.

KARTON TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen Keçeci, geçtiğimiz günlerde çöp kenarında karton toplarken görüntülenmişti. Çevresine fark edilmemek için çaba gösteren oyuncu, kartonları topladıktan sonra belediye otobüsüne binerek bölgeden ayrılmıştı.

"HALKTAN HİÇBİR ZAMAN KOPMADIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından sessizliğini bozan Metin Keçeci, olay anını şu sözlerle anlattı, "Marketten kartonlar aldım, otobüs durağına gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim, her zaman da öyleyimdir. Otobüs durağına geldiğimde kalabalık vardı. 'Acaba ayıp olur mu kartonlarla bineceğim, yer var mı?' diye bakındım." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLERİ ARKADAŞIM YOLLADI"

Gece Muhabiri'nin haberine göre, Keçeci, görüntülerin kendisine arkadaşları aracılığıyla ulaştığını belirterek şunları ekledi: Eve geçtikten sonra bir oyuncu arkadaşım görüntüleri attı. Dramatik bir müzik koymuşlar. Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci'yim. İşimiz gereği biraz göz önündeyiz ama toplu taşımayı kullanıyorum.

"YERİ GELDİ BULAŞIKTA YIKADIM"

Birincisi asla ve asla hayatım boyunca birinin bana acıyarak hayatımın bir yerinde benim ya da sevdiğim eşimin bize acıyarak bir durumun içerisinde varlığımızı sürdürmeye çalışan asla birileri değiliz. Yani ben pazarda da çalıştım, şoförlük de yaptım, bulaşık da yıkadım.