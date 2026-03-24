Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da birlikte yarıştıkları dönemde yakınlıklarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyordu. O dönemlerde Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

İKİSİ DE DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Survivor'dan döndükten bir süre sonra Yunus Emre Özden ve Beria Gözen boşandı. Yunus Emre ise karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ise Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. Aleyna'nın tutuklanması sonrası Yunus Emre'nin eski karısı Beria Gözen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"CEZAEVİNDEN BİRBİRLERİNE MEKTUP ATSINLAR"

Gözen, kendisine gelen mesajları hikayesinde paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."

