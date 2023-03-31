Yonca Evcimik veliahtını açıkladı: Bir dönem ben neysem şimdi Aleyna Tilki öyle

Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yonca Evcimik oldu. 1990'lı yıllarda daha özgür olduklarını belirten Evcimik, Aleyna Tilki hakkında konuştu.

"90'LARDA DA RTÜK VARDI AMA HER ŞEY NORMAL KARŞILANIRDI"

Yıllar önce her şeyin daha normal karşılandığını söyleyen Yonca Evcimik, "90'lar döneminde giydiğim kıyafetler, tarz ve tavır gayet normaldi. Şimdi normal değil. Ben o dönem bir gram eleştiri dahil almadım. Kimse laf etmedi, annem de normal karşılıyordu. Ben o kıyafetlerim TRT'ye çıkıyordum, kimse de bir şey demiyordu. O zaman da RTÜK vardı, şarkılarımız yine RTÜK'ten geçmiyordu. Ama kimse kıyafete karışmıyordu. Benim 'Bandıra Bandıra' şarkım normal değildi ama kimseye de anormal gelmiyordu. Şimdilerde her şey eleştiriliyor. Kimse ayıplamıyordu, ailemize de garip gelmiyordu. Geçmişte normal gelen şeyler, bugün neden yasaklanıyor? Bunu bir irdelememiz lazım. O noktadan sonra nereye gitmemiz gerekirken niye bu noktadayız diye" dedi.

"O DÖNEM BEN NEYSEM ŞİMDİ ALEYNA TİLKİ DE ÖYLE"

Aleyna Tilki'yi postmodern Yonca Evcimik olarak mı görüyorsun? sorusuna da cevap veren Evcimik, "Aynı olarak görüyorum. Dış görünüşten ve tavırdan bahsediyorum. Kendisini hiç tanımıyorum. O dönemde ben neyse şimdi de Aleyna Tilki öyle. Yer olarak değil görüntü olarak bahsediyorum. Aleyna'nın hali ve tavrı bana çok pop geliyor. Rol model olmak beni rahatsız etmiyor. Ben de birilerinden öykünmüşümdür. Dans edip şarkı söyleyen herkes benim idolümdü. Sahnede tek başıma olmaktan mutlu olmuyorum o yüzden dansçılarım var" şeklinde konuştu.