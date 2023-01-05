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Yonca Evcimik... OCAK AYINDA DENİZ SEFASI!

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Yonca Evcimik... OCAK AYINDA DENİZ SEFASI!

Bodrum'da yaşayan 59 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi. Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından "2023'ün ilk denizi" notuyla paylaştı.

Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİ

571 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından konuşulan 59 yaşındaki Evcimik, ocak ayında Bodrum'da denize girdi.

Bikinili ile denize giren ünlü isim, o anları "2023'ün ilk denizi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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