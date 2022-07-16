"Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı - Haberler

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"Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı Hülya Avşar, konser öncesi prova yapmak için sahneye bornozla çıktı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" dedi.

Son şarkısı "Duydun mu?" ile adından söz ettiren Hülya Avşar, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Peş peşe konserler veren şarkıcı, son sahne provasında giyinmeye fırsat bulamayınca bornozla prova yaptı.

"YOĞUNLUKTAN FIRSAT BULAMIYORUM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunuyor. Sahneye bornozla çıktığı fotoğraflarını hesabından yayınlayan şarkıcı, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu ekledi. Avşar'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu.

'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı

'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı

'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hülya Avşar Instagram Magazin Haberler

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