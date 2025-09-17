Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde kalp ritmindeki düşüş nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan'ın tedavi süreci sürerken, kardeşi Umut Özkan intihar iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Son olarak ise televizyon programcısı Ece Erken'in canlı yayında dile getirdiği bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Erken, Özkan'ın maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürerek, yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini söyledi. Bu açıklama, ünlü oyuncunun sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik anlamda da zor günler geçirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Karaciğer nakli bekleyen Özkan için kritik 48 saatlik sürecin devam ettiği öğrenilirken, hayranları sosyal medya üzerinden oyuncuya destek mesajları göndermeye devam ediyor.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, abisinin sağlık durumuna ilişkin detaylı detaylı bir açıklamada bulunarak önceki gün şu ifadeleri kullanmıştı, "Dün akşamüstü saat 18.00 civarında kalp atışı yavaşladığı ve değerleri düştüğü için yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda, tüm değerleri ve kalp ritmi kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 48 saatlik bir takip süreci var. Eğer değerleri normale dönerse yarın öğlen ya servise çıkışı olacak ya da taburcu edilecek."

KARACİĞER NAKLİ SÜRECİ

Oyuncunun uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatan Umut Özkan, nakil süreci hakkında da bilgi verdi:

"Karaciğer nakli aciliyet taşıyor. Daha önce Konya'daki bir reklam çekiminde tanıştığımız genç bir arkadaş gönüllü oldu ve uyumlu çıktı. Bu durum raporlara da şeffaf şekilde işlendi. Ancak heyet, tüm samimi açıklamalara rağmen red kararı verdi."

İNTİHAR İDDİALARINA YANIT

Kamuoyunda çıkan iddialara da değinen Umut Özkan, "Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı da abimin psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir, insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak" dedi.