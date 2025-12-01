Haberler

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
Güncelleme:
90'lı yılların enerjik ve sivri dilli ismi "VJ Bülent", yıllar sonra öyle açıklamalar yaptı ki adeta yer yerinden oynadı. Uzun süredir gözlerden uzak olan 53 yaşındaki ünlü ismin özellikle "Benden kadın isteyen popçular oldu" itirafı ağızları açık bıraktı.

90'lı yılların en enerjik ve sivri dilli isimlerinden biri olan Bülent Çarıkçı, "VJ Bülent" ismiyle hafızalara kazınmıştı. Renkli tarzı, ekran hâkimiyeti ve kendine has sunumuyla dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Çarıkçı, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

"BENDEN KADIN İSTEYEN POPÇULAR OLDU"

53 yaşına gelen Çarıkçı, hayatında yaşadığı sıra dışı deneyimleri ve karşılaştığı zorlukları katıldığı bir programda anlattı. "53 yaşına gelene kadar neler yaşadım, neler gördüm… Hayatın içinde 53 takla attım. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem ama öyle aşağılık insanlar vardı ki…" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıkan 'VJ Bülent', ünlü popçunun ahlaksız talebini ifşa etti

"BİR GÜN BENİ KUMPASA GETİRDİ..."

Özellikle 1990'lı yılların popüler popçularından birinin kendisine yönelik davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çarıkçı, şunları söyledi: "Bir tane var… Uzun boylu bir erkek popçu. Hâlâ adı var ama sanı kalmadı. Bir gün beni kumpasa getirdi. O zaman ev telefonları vardı. 'Ya bir şey söyleyeceğim, bizim çocuklara kadın madın yok mu?' dedi. 90'ların popçularından biri. Hâlâ sağda solda görüyorum… İçimden diyorum ki 'İğrenç bir insansın!' Bana kurduğu komploları bir gün anlatsam… Nefret ediyorum o adamdan."

Yıllar sonra ortaya çıkan 'VJ Bülent', ünlü popçunun ahlaksız talebini ifşa etti

Çarıkçı'nın açıklamaları, hem dönemin magazin dünyasına hem de müzik sektöründe yaşanan karanlık yönlere dair merak uyandırdı.

