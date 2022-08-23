Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan Seksendört'ün solisti Tuna Velibaşoğlu, peş peşe şarkı müjdelerini verdi

Bir döneme damga vuran Seksendört Grubu'nun solisti Tuna Velibaşoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. 3 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı aldıklarını söyleyen Velibaşoğlu, yeni şarkılarından ve iptal edilen festivaller hakkında konuştu.

Ölürüm Hasretinle, Kendime Yalan Söyledim ve Anlayamazsın gibi şarkılarla ünlenen Seksendört Grubu'nun solisti Tuna Velibaşoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yıllar sonra sahnelere geri dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Velibaşoğlu, iptal edilen festivallerden ve seyircilerin sahneye eşya atma olayından bahsetti.

Başarılı şarkıcı, Yaşar'ın "Kariyer hayatına nasıl başladın?", "Seksendört Grubu nasıl kuruldu?", "3 yıl ara vermenizin nedeni ne?", "Festivallerin iptal edilmesi ile ilgili ne düşünüyor?" ve "Sizi meslekten soğutan bir olay var mı?" sorularını da tüm içtenliğiyle cevapladı.