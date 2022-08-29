Yıldızlar Eylül'de Harbiye Açıkhava'da olacak

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda organize edilen "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" 2 Eylül'de başlıyor.

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım, bu yıl da 2 - 16 Eylül tarihleri arasında "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" serisinde yine her yıl olduğu gibi müziğin dev isimlerini ağırlayacak. "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" serisi; Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" biletleri biletix.com, bubilet.com.tr ve iticket.com.tr 'de satışa sunuldu.

İlk gecenin biletleri tükendi

Bu yıl "Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri" sersinde 2 Eylül ve 6 Eylül tarihlerinde iki ayrı konser verecek olan Melike Şahin'in 2 Eylül ilk konseri biletleri satışa çıkışının birinci haftasında tükendi.

"Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri"

2 Eylül Cuma - Melike Şahin

3 Eylül Cumartesi - Sertab Erener

4 Eylül Pazar - Berkay

5 Eylül Pazartesi - Yıldız Tilbe

6 Eylül Salı - Melike Şahin

7 Eylül Çarşamba - maNga

8 Eylül Perşembe - Mabel Matiz

9 Eylül Cuma - Athena

10 Eylül Cumartesi - Yüzyüzeyken Konuşuruz

11 Eylül Pazar - Duman

12 Eylül Pazartesi - MFÖ

13 Eylül Salı - Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

14 Eylül Çarşamba - Selda Bağcan

15 Eylül Perşembe - Adamlar

16 Eylül Cuma- Kenan Doğulu - İSTANBUL