Yıldız Tilbe yeni yaşını sahnede kutladı

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, yaz sezonunu Çeşme'de geçiriyor. Güçlü sesi ve dobra kimliğiyle tanınan Tilbe, gündüzleri denizin ve güneşin tadını çıkarırken, akşamları sahneye çıkarak hem tatil yapıyor hem de konserlerine devam ediyor.

Sanatçının 59. yaş günü de bu yoğun konser maratonu içinde sahnede kutlandı. Doğallığı ve içten tavırlarıyla her zaman ilgi odağı olan Tilbe için, sahne aldığı mekanda sürpriz bir doğum günü kutlaması organize edildi.

Konser sırasında verilen arada sahneye büyük bir doğum günü pastası getirildi. Organizasyon ekibi ve mekan işletmecilerinin hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan sanatçı, seyircilerin hep bir ağızdan söylediği "İyi ki doğdun Yıldız" tezahüratlarıyla sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Makjaysız halleri ve sade yaşam tarzıyla da sık sık gündeme gelen Tilbe, bu özel geceyi hayranlarıyla paylaşmanın mutluluğunu sahneden yaptığı teşekkür konuşmasıyla dile getirdi. Konser boyunca enerjisiyle göz dolduran sanatçı, sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.