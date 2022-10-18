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Sahnede üzerini değiştirirken düşen Yıldız Tilbe'den bomba tepki: Allah beni benden korusun

Magazin Haberleri

Dün akşam İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahnede üzerine kıyafet giyerken dengesini kaybedip düştü. Şans eseri arkasındaki koltuğa yığılan Tilbe, "Allah beni benden korusun valla. İyi ki arkada koltuk varmış" diyerek şarkılarına kaldığı yerden devam etti.

Dün akşam İstanbul Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine harika bir gece yaşattı. Enerjik halleriyle misafirlerine eğlenceli bir gece sunan Tilbe, bir ara ise yürekleri ağza getirdi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı konser sırasında sahnede üzerini değiştirmeye başladı. O anlarda ekibinden birisinin yardımıyla üzerini giyinen Tilbe yardımcısı gittikten sonra dengesini kaybedip arkaya doğru düştü.

KOLTUĞA DÜŞTÜ

İzleyicilerin şoke olduğu anlarda Tilbe, şans eseri arkasında bulunan koltuğa düştü. Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, "Allah beni benden korusun valla. İyi ki arkada koltuk varmış. Yoksa kafam yarılırmış" diyerek konserine devam etti. O anlar bir izleyici tarafından kaydedildi.

Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! İzleyenlerin yüreği ağza geldi

Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! İzleyenlerin yüreği ağza geldi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Yıldız Tilbe Magazin Haberler

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