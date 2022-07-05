Yıldız şarkıcı Rihanna üçüncü kez zirvede

Her zaman şarkılarıyla ve fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı Rihanna, Forbes'un kendi servetini kendi inşa eden en zengin kadınlar listesinin 21. sırasında yer aldı. 32 yaşındaki şarkıcı en genç milyarder olarak dikkatleri üzerine çekti.

LİSTENİN 40 YAŞ ALTI TEK MİLYARDERİ

Şarkıcı Rihanna listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.

Forbes listesinde yer alan bir başka dikkat çeken isim ise 1,8 milyar dolarlık servetiyle Kim Kardashian. Ayrıca kendi servetini inşa eden milyarder kadınlar arasında Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg de yer alıyor. Daha önce de milyarderler listesinde yer bulan Rihanna, 2019'da New York Times'a ''Asla bir servet kazanmayı planlamadığını, bu tip unvanların kendisini çalışmaktan alıkoymayacağını'' ifade etmişti.

"PARA BENİM İÇİN AMAÇ OLMADI"

Rihanna konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Para benim için amaç olmadı; her zaman bir başkasına yardım edebileceğim bir araçtı. Dünya, sizi gerçekten yanlış şeylerin öncelikli olduğuna inandırabilir ve bu, hayatın özünü, hayatta olmanın ne demek olduğunu gerçekten kaçırmanıza neden olur" dedi.