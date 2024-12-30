Yıldız Asyalı'nın şaşırtan değişimi

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi, Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda yer alan Yıldız Asyalı, oyunculuğu bıraktı. Kariyerini tamamen müziğe yönelten Yıldız Asyalı, geçtiğimiz günlerde Tuğba Özay'ın sahnesinde keman çalarken görüntülendi.

"YOLDA GÖRSEK TANIMAYIZ"

Uzun zaman sonra görüntülenen Yıldız Asyalı, değişimiyle de görenleri şaşırttı. Kısa sarı saçlarıyla dikkat çeken Yıldız Asyalı'nın son haline sosyal medyada "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.