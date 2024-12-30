Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Yıldız Asyalı'nın şaşırtan değişimi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyonlarına damga vuran yapımlarla tanıdığımız Yıldız Asyalı, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Asyalı, Tuğba Özay'ın sahnesinde keman çalarken görüntülendi. Oyunculuğu da bırakan Asyalı'nın son haline ise "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi, Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda yer alan Yıldız Asyalı, oyunculuğu bıraktı. Kariyerini tamamen müziğe yönelten Yıldız Asyalı, geçtiğimiz günlerde Tuğba Özay'ın sahnesinde keman çalarken görüntülendi.

Yıldız Asyalı'nın şaşırtan değişimi

"YOLDA GÖRSEK TANIMAYIZ"

Uzun zaman sonra görüntülenen Yıldız Asyalı, değişimiyle de görenleri şaşırttı. Kısa sarı saçlarıyla dikkat çeken Yıldız Asyalı'nın son haline sosyal medyada "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.

Yıldız Asyalı'nın şaşırtan değişimi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
img

Esma Esad ölüme terk edildi
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

fotoğraf da 144p olduğu içi doğru; tanıyamıyoruz...

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Adil:

bize ne.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Çocukluğumda TRT çocuk korosunda çıkardı ve keman çalardı. Ben aşıktım buna..Hey gidi günler.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kimse annesinden doğduğu gibi kalmaz.. 30 sene önceki haline nazaran değişmesi çok normal

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.