Yetenekli Bir Komedyen ve Eski Dostum
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Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir bir zamanlar ayrılmaz ikiliydi. Ancak bir süre önce yakın dostların arası bozuldu. Cemcir, Kural'ın geçen yaz gerçekleşen düğününe katılmaması hakkında da konuştu.
YETENEKLİ BİR KOMEDYEN VE ESKİ DOSTUM
Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir bir zamanlar ayrılmaz ikiliydi. Ancak bir süre önce yakın dostların
arası bozuldu.
"Şahsiyet II. Fasıl"ın galasına katılan Cemcir, sorular üzerine "Ahmet yetenekli bir komedyen, eski dostum. Elbet tekrar bir araya geliriz" dedi.
KARDEŞLER ARASINDA KIRGINLIK OLMAZ
Cemcir, Kural'ın geçen yaz gerçekleşen düğününe katılmaması hakkında da "LCV ile davet edildiğim hiçbir yere gitmem, bu kadarını söyleyebilirim" diye konuştu.
Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz."