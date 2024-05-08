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Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi

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Geçtiğimiz günlerde eşinin vefat haberini veren Yeşim Erçetin, eşinin banyoda düştüğünü kafasını çarptığını ve kanlar içinde yerde yattığını söylemişti. Yaptığı itirafta ise, eşinin intihar ettiğini ve kardeşinin abisinin intiharını açıklamak istemediğini söyledi. Erçetin, "Fevzi öldürülmedi, silahla intihar etti. Onu kanlar içinde evde buldum" dedi.

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci'nin geçtiğimiz günlerde evlerinin banyosunda ölü bulunması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erçetin'den konuyla ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.

"ONU KANLAR İÇİNDE İLK BULAN BENİM"

İtiraflarıyla şaşırtan Yeşim Erçetin eşinin ölümüyle ilgili bilinmeyenleri Aramızda Kalsın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'ya anlattı. Erçetin, "Fevzi'nin bir kardeşi var, o açıklama yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldım ve bu açıklamayı şimdi yapıyorum. Fevzi öldürülmedi, silahla intihar etti. Koltuğa oturup başına ateş etmiş. Onu kanlar içinde evde buldum" dedi.

"KARDEŞİNİ ARADIM"

Eşinin ölümüne açıklık getiren Erçetin, "Sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği, birilerinin öldürdüğü, hatta daha ileri gidip benim onu öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını anlatmamız gerektiğini söyledim ve bunu açıkladık" şeklinde konuştu.

ONU KURTARAMADIM

Geçen salı birlikte yemek yedik bana masada "Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz" dedi. "Saçmalama" dedim. Gittikçe artan tuhaflığı beni korkutmaya başlamıştı. Doktora gitmesini istedim ama kabul etmedi. Ona destek olacağımı söyledim ama yine de bana "Yeşim ben gitmek istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini bulan Erçetin, eşinin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Yeşim Erçetin Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

boşanmadıysa mirası varsa

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alp lohn greene:

BEN ADAMIN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM BU YEŞİM’DE PEK GÜVENİLİR DEĞİL HANİ.

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Seko:

Ivır zıvır insanların hayatından bize ne....

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