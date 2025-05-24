Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
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Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
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Sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi tarafından evinde bıçaklanan 62 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti. Olayın görgü tanığı, yaralının apartman önünde yere yığıldığını, genç kızın ise kaçmadan önce bir süre beklediğini söyledi.

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından dün evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

21 Mayıs Çarşamba gecesi saat 23.45 sıralarında, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız olan 62 yaşındaki eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) ile buluşmak üzere genç kızı evine davet etti. Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Sulukahya'nın İstanbul'a kısa süreliğine geldiği belirtilirken, görüşme sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa yönelen Fatma Gülsüm P., eline geçirdiği bıçakla Sulukahya'yı defalarca bıçakladıktan sonra evden koşarak uzaklaştı.

Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli genç kızı binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

İLK İFADESİNDE "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

"Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatılan Fatma Gülsüm P.'nin ifadesine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, "Mehmet Serdar Sulukaya ile sosyal medya uygulamasından tanıştık. Sohbet amaçlı buluştuk. Eve geçtiğimizde bana sarkıntılık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi korumak için üzerinde taşıdığım bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, öldürülen Mehmet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P.'nin Sulukahya'nın evine giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk olarak Sulukahya'nın evinin bulunduğu apartmandan çıktığı görülüyor. Kısa bir süre sonra, Mehmet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P. birlikte apartmana giriyor. Sulukahya'nın elinde bir poşet taşıdığı dikkat çekerken, ikilinin önlü arkalı şekilde apartmana giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntülerde ayrıca, Sulukahya ve Fatma Gülsüm P.'nin birlikte daireye doğru ilerledikleri görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olay anına tanık olan bir apartman sakini şu ifadeleri kullandı, "Gece, çıkan gürültüyle uyanmıştım. Biri bıçaklanmış ve saldırgan daireden çıkar çıkmaz 5 numaralı dairenin önünde yere yığıldı. O sırada apartman sakinleri durumu fark edip hemen ambulans ve polis çağırdı. Komşular camdan olup biteni izledi. Saldırgan olduğu düşünülen genç kadın, kısa bir süre apartman önünde bekledikten sonra kilise yönüne doğru kaçtı. Bıçağı saplayıp olay yerinde bırakmış."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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