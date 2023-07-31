Yeşilçam oyuncuları Fedon'un unutulmaz akşamı

Fedon'un unutulmaz akşamında Bahar Öztan, Didem Taslan, Semih-Pınar Şentürk ve Nuri Alço-Burcu Sezginoğlu çifti de yer aldı. Fedon, performansıyla alkışları toplarken, Nuri Alço'yu sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi.

Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Fedon'u Yeşilçam'ın eski oyuncularından Bahar Öztan, manken Didem Taslan, futbolcu Semih-Pınar Şentürk ve Nuri Alço-Burcu Sezginoğlu çifti de dinlemeye gelenler arasındaydı.

Parmak ısırtan performansıyla alkışları toplayan Fedon "İlk görüşte aşk olmaz. İlk görüşte beğeni olur. Aşkı ucuzlatmayın bu kadar. Kimse beni kandırmaya çalışmasın" dedi.

YEDİĞİNİZ İÇTİKLERİNİZE DİKKAT EDİN ! NURİ ALÇO ARAMIZDA

Eski dostu Nuri Alço'ya takılmadan edemeyen Fedon, Nuri Alço'yu sahne davet ederek birlikte "Eski Dostlar" şarkısını söyledi.

Birlikte tabak kırdıktan sonra "Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin, çünkü bu akşam Nuri Alço namı- değer 'gazozcu' aramızda" diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.