Yeşilçam'ın Usta Sanatçısı Münir Özkul'un Eşi Umman Özkul Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kızı Güner Özkul, ölüm haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.

YEŞİLÇAM'ın usta sanatçılarından Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Umman Özkul'un ölümünü, kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Münir Özkul'un eşi Umman Özkul ise bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Vefat haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Güner Özkul, paylaşımında, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08 Ağustos'ta Zincirlikuyu'da kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.