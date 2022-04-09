Yeşilçam'ın usta sanatçısı İzzet Günay, genç kalmanın formülünü verdi: Yediğinize içtiğinize dikkat edin

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu İzzet Günay, önceki gün eşi İpek Günay ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı. İstediği gibi rol gelmediği için ekranlardan emekli olduğunu söyleyen usta sanatçı, bu dönemde yaptıklarından da bahsetti.

"TÜRKİYE'DE BUNU BEN BAŞLATTIM"

Zaman geçirmek için yaptıklarından bahseden Günay, "Bu aralar hobilerimle uğraşıyorum. Cam ve kağıt ağırlıkları yapıyorum. Oyun kağıtlarının jokerlerini yapıyorum, Türkiye'de zaten bunu ben başlattım" dedi.

"BİZ EMEKLİ OLDUK, GENÇLERDEN UMUT EDİYORUZ"

Oyunculuk kariyeriyle ilgili istediği gibi tekliflerin gelmediğini söyleyen Günay, "Roller geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey yok ortalıkta, benim de gönlüm yok, o kadar enerjim de yok. Ben yazlığa gitmek için ip çekiyorum. Biraz isteğiniz olacak isteğim kalmadı, kendimizi biraz kızağa çektik. Tabii emekli olduk, gençlerden umut ediyoruz iyi şeyler yapacaklar. Ben yeni kuşağı beğeniyorum, bilhassa tiyatro kökenli sinema oyuncularını çok beğeniyorum"

GENÇ KALMANIN FORMULÜNÜ VERDİ

Cumhuriyet'in 100. yılını görmek istediğini belirten 87 yaşındaki usta sanatçı, sağlıklı yaşamanın formülünü de verdi. Vücuduna iyi baktığını söyleyen oyuncu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını görmek için çabalıyorum ayaklarımı sıkı basıyorum. Kendinize iyi bakacaksınız, yediğinize ve uykunuza dikkat edeceksiniz. Ben yazlıktan çok faydalanıyorum dört ay İstanbul'da geri kalanını ise yazlıkta temiz havada geçiriyorum. Ayrıca sigarayı bırakmak çok önemli. Sigarayı bırakalı elli yıl olmuş onu kutluyorum" ifadelerini kullandı.