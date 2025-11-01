Haberler

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar Hayatını Kaybetti

Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden Engin Çağlar, Şişli'de motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 85 yaşındaki oyuncunun vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar (85), yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın sosyal medyadaki paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

