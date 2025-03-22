Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak bilinen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'dan acı haber geldi.

Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Filiz Akın 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncu daha önce kanser tedavisi de görmüştü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.