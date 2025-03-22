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Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak bilinen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'dan acı haber geldi.

Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Filiz Akın 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncu daha önce kanser tedavisi de görmüştü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Küçükken filmlerini izlerdim aşiktim Allah rahmet eylesin Büyüyünce böyle bı karım olsun hayali ile yaşadım Adile Naşit gibi bı kadın nasip oldu

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Haber YorumlarıKaptan Tığlı:

Allah Rahmet Etsin Mekanı Cennet Olsun İnşallah

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Haber YorumlarıSelman kaya:

muhteşem dörtlünun 2.side vefat etti Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıAchi Fernando:

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun severek izlerdik

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıBS:

Çok hanımefendiy di rahmetli Tüm yıldızlar kayıyor yavaş yavaş. Allah rahmet eylesin . Başımız sagolsun

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Haber YorumlarıErdal Suna:

Allah rahmet eylesin mekani cennet olur ins

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Haber YorumlarıF. Güler:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıSelman kaya:

muhteşem üçlünün ilki vefat etti ....

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Haber YorumlarıPc Copat:

:(((

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah gani gani Rahmet eylesin Türk sinema tarihinden bir yıldız daha kaydı ..((

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