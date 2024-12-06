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Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

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Yeşilçam'ın unutulmaz 'kötü adamları' Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 'Mitoloji Mafyası' filmi için 40 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Komedi dolu macera filmi "Mitoloji Mafyası" Yeşilçam'ın kötü adamlarını bir araya getirdi. Yönetmenliğini Orçun Benli'nin, yapımcılığını ise Limon Yapım ve 6. His'in üstlendiği filmin çekimlerine 12 Kasım günü Çanakkale'de başlandı.

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

40 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

"Mitoloji Mafyası" ile Türk sinemasının üç ikonik kötü karakteri de "Kayıp Kızlar" filminden tam 40 yıl sonra yeniden buluşacak. Filmde; Coşkun Göğen Yunan tanrısı 'Priapos', Nuri Alço 'Alkapon Kerim', Eray Özbal ise 'Belmondo Engin' karakterlerine hayat verecek.

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

YUNAN MİTOLOJİSİNDEN ESİNLENDİ

Yunan mitolojisinden esinlenen senaryo ile film, izleyiciyi mafya ve mitolojik dünyada keyifli bir maceraya sürüklemeyi hedefliyor. Çekimleri 5 Aralık'ta sona eren "Mitoloji Mafyası" seyirciler ile buluşmak için gün sayıyor.

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTheC:

Yeşilçam değil kapkara çam kupkuru çam bu milletin değerleriyle oynadılar bugünkü ahlaksızlığın temelleri bunları oynadığı filmlerle atıldı.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

3 tane odun hazır öbür tarafta yakıt için

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGoethegitme:

TheC,çok güzel yorum çok haklısın...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıKara Maske:

Uyanmazlığın Atası bunlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHakan Günde:

bence en güzeli eski yeşil çam artistlerinin yeni dizilerde oynamaları gerekiyor..en azından seyredecek dizi buluruz

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

gerçekten çok kötü heruflar ya ??

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Haber YorumlarıEngin Demir:

Çoğunun gerçek hayatı filmdeki gibiydi, birisinin öz yeğeni yakın arkadaşım , hepsini anlatıyor bana yıllardır ..

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