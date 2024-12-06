Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

Komedi dolu macera filmi "Mitoloji Mafyası" Yeşilçam'ın kötü adamlarını bir araya getirdi. Yönetmenliğini Orçun Benli'nin, yapımcılığını ise Limon Yapım ve 6. His'in üstlendiği filmin çekimlerine 12 Kasım günü Çanakkale'de başlandı.

40 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

"Mitoloji Mafyası" ile Türk sinemasının üç ikonik kötü karakteri de "Kayıp Kızlar" filminden tam 40 yıl sonra yeniden buluşacak. Filmde; Coşkun Göğen Yunan tanrısı 'Priapos', Nuri Alço 'Alkapon Kerim', Eray Özbal ise 'Belmondo Engin' karakterlerine hayat verecek.

YUNAN MİTOLOJİSİNDEN ESİNLENDİ

Yunan mitolojisinden esinlenen senaryo ile film, izleyiciyi mafya ve mitolojik dünyada keyifli bir maceraya sürüklemeyi hedefliyor. Çekimleri 5 Aralık'ta sona eren "Mitoloji Mafyası" seyirciler ile buluşmak için gün sayıyor.