Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kadir İnanır, 3 yıl önce de beyin kanaması geçirip tedavi olmuştu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanınca hemen hastaneye götürüldü.
İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ve test sonuçlarına göre tedavi uygulanacağı gelen haberler arasında...
BEYİN DAMARLARINA PIHTI ATMIŞ
Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır " Beyin damarlarında pıhtı atması olmuş. Doktorlar müdahale ediyor" dedi.